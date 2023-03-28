28 марта
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Жизнь

Сибирский самолет сел на лед Байкала, чтобы пассажиры успели попасть в ресторан

Новосибирский самолет незаконно сел на поверхность Байкала, чтобы пассажиры попали в ресторан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Озеро Байкал осенью.
Озеро Байкал осенью.
ООО «Шестой континент»

Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» заметили, как на поверхность Байкала приземлился небольшой пассажирский самолет.

На вопросы сотрудников трое человек ответили, что спешили попасть в ресторан на острове Ольхон, так как у них там был заказан столик.

Сотрудники нацпарка были поражены такой наглости. Ведь полеты над Байкалом и тем более приземления нужно согласовывать заранее. Это необходимо, чтобы обезопасить редких краснокнижных птиц.

Ранее на льду Байкала заблудились 14 человек. Они вышли в непогоду ночью.

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