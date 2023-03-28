Сибирский самолет сел на лед Байкала, чтобы пассажиры успели попасть в ресторан

Новосибирский самолет незаконно сел на поверхность Байкала, чтобы пассажиры попали в ресторан. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» заметили, как на поверхность Байкала приземлился небольшой пассажирский самолет.

На вопросы сотрудников трое человек ответили, что спешили попасть в ресторан на острове Ольхон, так как у них там был заказан столик.

Сотрудники нацпарка были поражены такой наглости. Ведь полеты над Байкалом и тем более приземления нужно согласовывать заранее. Это необходимо, чтобы обезопасить редких краснокнижных птиц.

Ранее на льду Байкала заблудились 14 человек. Они вышли в непогоду ночью.