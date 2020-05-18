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Жизнь

Сибирский школьник после «чистого английского» Насти Ивлеевой вспомнил про инфузорию-туфельку

Выпускник новосибирской гимназии стал участником шоу «Вечерний Ургант» в день когда специальным гостем передачи была известный блогер Настя Ивлеева, пишет Om1.ru.

Блогер Настя Ивлеева в гостях у Ивана Урганта.
Блогер Настя Ивлеева в гостях у Ивана Урганта.
кадр из видео.

Иван Ургант предложил Ивлеевой подготовить российских школьников к предстоящим экзаменам в онлайн-режиме.

В этом формате Анастасии пришлось на английском языке задать вопрос из рубрики «биология».

«К какому виду животных относится инфузория-туфелька?» — показал Ургант табличку с вопросом, который предстояло озвучить популярной среди молодежи блогерше.

«Ху чойз… Ху вид лайф оргонизмав хэв инфузориа-шюз?» — спросила на «ломаном английском» Ивлеева школьника.

Из вопроса выпускник понял лишь то, что речь идет про инфузорию-туфельку. Так что английскую версию своих аккаунтов Настя Ивлеева запустит нескоро.

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