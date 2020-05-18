Сибирский школьник после «чистого английского» Насти Ивлеевой вспомнил про инфузорию-туфельку

Иван Ургант предложил Ивлеевой подготовить российских школьников к предстоящим экзаменам в онлайн-режиме.
В этом формате Анастасии пришлось на английском языке задать вопрос из рубрики «биология».
«К какому виду животных относится инфузория-туфелька?» — показал Ургант табличку с вопросом, который предстояло озвучить популярной среди молодежи блогерше.
«Ху чойз… Ху вид лайф оргонизмав хэв инфузориа-шюз?» — спросила на «ломаном английском» Ивлеева школьника.
Из вопроса выпускник понял лишь то, что речь идет про инфузорию-туфельку. Так что английскую версию своих аккаунтов Настя Ивлеева запустит нескоро.