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Жизнь

Сибирский школьник забил кувалдой отчима и вместе с матерью полгода скрывал убийство

В Новосибирской области задержали девятиклассника по обвинению в убийстве отчима, пишет «КП-Новосибирск».

Кувалда.
Кувалда.
Открытые источники в Интернете (СС0)

История произошла в Черепаново. Полгода назад там пропал 41-летний работник пилорамы. В полицию обратилась его жена — продавщица и мать троих детей.

Женщина рассказала, что мужчина пришел домой пьяный с друзьями, а после психанул, ушел и пропал.

«Выглядела расстроенной и озабоченной. С тех пор несколько раз вызывали в полицию — и не потому что подозревали, просто такой порядок, надо было все бумаги заполнить. Во время одного из визитов жена „потеряшки“ прокололась», — отмечает издание.

Женщина разыграла такую историю в участке: якобы от мужа пришла СМС, в которой попросил его не искать, но написал подозрительно складно. Тогда и начали подозревать.

Однако следователи и не думали, что убийцей окажется не супруга пропавшего, а ее 15-летний сын.

Удар, кулак.
Удар, кулак.
СС0

Изданию женщина рассказала, что с мужчиной сошлась пять лет назад. Старшего мальчика, по ее словам, он постоянно унижал — должен был только учиться, работать и ничего больше.

В день убийства — это был октябрь — мужчина снова пришел домой с друзьями. После пьянки в доме остались трое — мать, ребенок и отчим.

«Оскорблял то меня, то ребенка. Поорал и лег на кровать. Ну, а сына все это видимо достало. Он тихий мальчик, такой сам себе на уме. И все это видимо у него внутри копилось-копилось. Он взял кувалду и ударил. Я на кухне в это время была. Прибежала уже, когда все. Убил», — рассказала женщина.

Тело обмотали тряпкой, чтобы кровь не бежала, и увезли в заброшенный дом, где и закопали. Мать с сыном договорились никому не рассказывать о произошедшем.

В ближайшее время суд решит: отправят мальчика в колонию для несовершеннолетних или под домашний арест. Не исключено, что могут переквалифицировать дело по статье «убийство группой лиц», если докажут причастность матери к преступлению.

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