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Жизнь

Сибирский священник рассказал о «сатанинской наледи» в душах полицейских

В Новосибирске сотрудник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами местной митрополии РПЦ иерей Анатолий Альшевский провел встречу с полицейскими городского УМВД, пишет «Тайга.инфо».

Мэрия с полицией разогнала любителей незаконной парковки на обновленной аллее по ул.Георгия Исакова.
Мэрия с полицией разогнала любителей незаконной парковки на обновленной аллее по ул.Георгия Исакова.
barnaul.org

Полицейские спрашивали священника об исповеди, причащении и воспитании детей, а также о сохранении доброго отношения и любви к правонарушителям.

«Та социальная среда, в которой ежедневно исполняют свой служебный долг сотрудники полиции, зачастую вносит в их сердца негативный налет. Грех окружающих не может не порождать зломрачные последствия в душах служителей закона. С этой сатанинской наледью можно справиться только Божьим прикосновением», — поведал Альшевский.

Руководитель епархиального отдела по взаимодействию с правоохранительными органами протоиерей Сергий Коновалов рассказал, что такие встречи с полицейскими РПЦ проводит регулярно в рамках соглашений с областным ГУ МВД о постоянном взаимодействии.

За последние два месяца состоялось девять встреч. На них полицейским передают «накопленные веками знания христиан о Создателе и Промысле Божьем о мире и всех живущих в нем» и помогают применять их в жизни.

В епархии также рассказали, что священники постоянно напоминают сотрудникам МВД об участии в церковных таинствах «как единственной возможности полноценного богообщения».

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