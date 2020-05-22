«Сибирский тендерный центр» предлагает услугу «Аукцион под ключ»

Услуга «Аукцион под ключ» включает в себя:
- Доступ к аналитико-поисковому сервису по закупкам и обучение работе в нем.
- Поиск информации о закупках по направлению деятельности.
- Подготовку заявок на участие в закупочных процедурах.
- Техническую и консультационную поддержку от подачи заявки до заключения контракта.
Дополнительные услуги для предпринимателей:
- индивидуальное обучение по подготовке заявок, по работе на электронных площадках
- регистрация организации в ЕИС и на электронных площадках,
- выпуск и продление электронной подписи,
- содействие в получении банковской гарантии,
- обжалование процедур закупок в ФАС и в судах
ООО «Сибирский тендерный центр»
г. Барнаул, проспект Строителей, 135, 4 этаж.
Телефоны: (3852) 59−00−77, 66−52−00.
E-mail: info@sibtender.com
Интернет: www.sibtender.com