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«Сибирский тендерный центр» предлагает услугу «Аукцион под ключ»

Компания «Сибирский тендерный центр» предлагает предпринимателям услугу «Аукцион под ключ». С ее помощью организации смогут более эффективно принимать участие в госзакупках, одерживая победы в аукционах на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

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Услуга «Аукцион под ключ» включает в себя:

  1. Доступ к аналитико-поисковому сервису по закупкам и обучение работе в нем.
  2. Поиск информации о закупках по направлению деятельности.
  3. Подготовку заявок на участие в закупочных процедурах.
  4. Техническую и консультационную поддержку от подачи заявки до заключения контракта.

Дополнительные услуги для предпринимателей:

  • индивидуальное обучение по подготовке заявок, по работе на электронных площадках
  • регистрация организации в ЕИС и на электронных площадках,
  • выпуск и продление электронной подписи,
  • содействие в получении банковской гарантии,
  • обжалование процедур закупок в ФАС и в судах
ООО «Сибирский тендерный центр»

г. Барнаул, проспект Строителей, 135, 4 этаж.
Телефоны: (3852) 59−00−77, 66−52−00.
E-mail: info@sibtender.com
Интернет: www.sibtender.com

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