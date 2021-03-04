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Жизнь

Сибирский транзит: разгадана тайна доставки стеклянных бусинок на Аляску еще до Колумба

Стеклянные бусины, используемые со времен античности для разных целей, в том числе для торговли между различными континентами, могли попасть на Аляску еще до 1492 года, пишет Le Monde.

Чукчи, Россия.
Чукчи, Россия.
boredpanda.com.

Группа ученых установила, что маленькие синие бусины, произведенные в мастерской гильдии венецианских купцов, могли быть доставлены на Аляску по суше и по морю через Азию и Берингов пролив.

По этой версии, бусины могли соединить Венецию с Северной Америкой через Сибирь, преодолев огромное расстояние еще до первого путешествия Христофора Колумба в Новый Свет.

Доставщиками бусин могли быть чукчи или представители других сибирских народов.

Эта гипотеза интересна и потому, что территория северо-западной Аляски считалась не затронутой никакими контактами с европейцами. Первые встречи с ее обитателями, говорящими на инупиакском языке, относятся только к 1818 году, пишет «Росбалт».

Одно из доказательств, отмечают специалисты, — это обнаружение бусин вместе с бронзовыми, железными и медными украшениями на местах трех древних поселений, расположенных вдоль одного из обычных маршрутов, которые от Берингова пролива до моря Бофорта соединяли два важных торговых центра инупиатов.

Бусины были преданы земле между 1443 и 1488 годами.

Колумб

Принято считать, что первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба, открывшего для европейцев новые земли, началась 3 августа 1492 года.

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