Сибирский узник засудил «Почту России» за недоставленную газету

Зоткин в октябре подал иск в суд из новосибирского СИЗО № 1. Он заявил, что по понедельникам, средам и пятницам не получает газету, на которую оформил подписку.
Сотрудники изолятора сначала сказали, что газеты заключенному были не положены, затем, что экземпляры задержались в отделе цензуры. Руководство СИЗО и почтового отделения на претензии Зоткина не реагировали.
Поскольку работники почты не предоставили доказательств о своевременном вручении 13 экземпляров «Новой газеты» сотрудникам ГУФСИН, суд постановил выплатить заключенному неустойку в 426 рублей. СИЗО № 1 по решению суда должно компенсировать Зоткину моральный вред в размере 500 рублей.