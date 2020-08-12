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Жизнь

Сибирский узник засудил «Почту России» за недоставленную газету

В Новосибирске заключённый Алексей Зоткин выиграл суд против СИЗО № 1 и «Почты России» — он получит неустойку и возмещение морального вреда за задержку экземпляров «Новой газеты», на которую подписан. Об этом сообщает «Сибирь.Реалии».

Психологическая поддержка заключенных.
Психологическая поддержка заключенных.
Предоставлено пресс-службой УФСИН РФ по Алтайскому краю.

Зоткин в октябре подал иск в суд из новосибирского СИЗО № 1. Он заявил, что по понедельникам, средам и пятницам не получает газету, на которую оформил подписку.

Сотрудники изолятора сначала сказали, что газеты заключенному были не положены, затем, что экземпляры задержались в отделе цензуры. Руководство СИЗО и почтового отделения на претензии Зоткина не реагировали.

Поскольку работники почты не предоставили доказательств о своевременном вручении 13 экземпляров «Новой газеты» сотрудникам ГУФСИН, суд постановил выплатить заключенному неустойку в 426 рублей. СИЗО № 1 по решению суда должно компенсировать Зоткину моральный вред в размере 500 рублей.

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