Сибирский врач рассказала, сколько медиков умирают от 24-часовых смен

По словам Шагиахметовой, 8-часовой рабочий день для медработников — это неловкая тема, которую старательно не замечают.
«Благодаря „традиции“ скорой помощи работать „сутками“ только на моей Кемеровской станции скорой помощи за 25 лет я констатировала смерть 41 моих личных друзей и коллег в среднем возрасте 53 года. Некоторые умерли, находясь на больничном, остальные даже не успели пойти на больничный — по дороге на работу или после смены», — рассказала женщина.
При этом, как она подчеркнула, главные противники 8-часовой смены для медработников работают в нормальном графике — «с 8 до 16 часов без всякой вредности».
«Медработники — такие же люди, а смена больше 8 часов — принудительный труд», — заключила Шагиахметова.
Как уточняют «Сибирь.Реалии», линейные бригады центральной подстанции скорой помощи Кемерова укомплектованы врачами только на 16%, фельдшерами — на 60%.
«На других подстанциях Кемерова ситуация не лучше. Молодые не идут в профессию, а врачи старшего возраста увольняются со скорой, потому что не выдерживают запредельных нагрузок», — пояснила изданию Шагиахметова.
Примечательно, что в 2018 году медик добилась, чтобы ее перевели на 8-часовые смены, но после этого она получила уведомление о переводе на 12-часовые смены за подписью главврача кемеровской скорой. В случае несогласия ей предложили уволиться или стать уборщицей.
Женщина попыталась обжаловать это, однако суд Ленинского района Кемерова оставил решение руководства кемеровской скорой в силе.
В середине мая 2020 года Шагиахметова написала заявление об уходе по собственному желанию с формулировкой «в связи с отказом в переводе на 8-часовую смену и неполную ставку».
Начальству такой поступок очень не понравился. Теперь она решила выступить за право всех медиков выбирать, какую смену им работать.