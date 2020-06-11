Сибирский врач рассказала, сколько медиков умирают от 24-часовых смен

В Кемеровской области врач скорой помощи Елена Шагиахметова создала петицию с требованием сократить 24-часовые и 12-часовые смены до 8 часов.

По словам Шагиахметовой, 8-часовой рабочий день для медработников — это неловкая тема, которую старательно не замечают.

«Благодаря „традиции“ скорой помощи работать „сутками“ только на моей Кемеровской станции скорой помощи за 25 лет я констатировала смерть 41 моих личных друзей и коллег в среднем возрасте 53 года. Некоторые умерли, находясь на больничном, остальные даже не успели пойти на больничный — по дороге на работу или после смены», — рассказала женщина.

При этом, как она подчеркнула, главные противники 8-часовой смены для медработников работают в нормальном графике — «с 8 до 16 часов без всякой вредности».

«Медработники — такие же люди, а смена больше 8 часов — принудительный труд», — заключила Шагиахметова.

«Скорая помощь» в Барнауле. Altapress.ru

Как уточняют «Сибирь.Реалии», линейные бригады центральной подстанции скорой помощи Кемерова укомплектованы врачами только на 16%, фельдшерами — на 60%.

«На других подстанциях Кемерова ситуация не лучше. Молодые не идут в профессию, а врачи старшего возраста увольняются со скорой, потому что не выдерживают запредельных нагрузок», — пояснила изданию Шагиахметова.

Примечательно, что в 2018 году медик добилась, чтобы ее перевели на 8-часовые смены, но после этого она получила уведомление о переводе на 12-часовые смены за подписью главврача кемеровской скорой. В случае несогласия ей предложили уволиться или стать уборщицей.

Женщина попыталась обжаловать это, однако суд Ленинского района Кемерова оставил решение руководства кемеровской скорой в силе.

В середине мая 2020 года Шагиахметова написала заявление об уходе по собственному желанию с формулировкой «в связи с отказом в переводе на 8-часовую смену и неполную ставку».

Начальству такой поступок очень не понравился. Теперь она решила выступить за право всех медиков выбирать, какую смену им работать.