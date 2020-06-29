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29 июня
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Жизнь

Сибирский журналист отказался пиарить поправки к Конституции и уволился с телеканала

В Красноярском крае ведущий телеканала ГТРК «Красноярск» Владимир Жаринов рассказал своем Facebook об увольнении из-за нежелания делать позитивные сюжеты о поправках к Конституции.

Владимир Жаринов, ведущий телеканала ГТРК "Красноярск".
Владимир Жаринов, ведущий телеканала ГТРК "Красноярск".
facebook.com/vladimir.zharinov.kr

Жаринов объяснил свое решение тем, что не намерен «пиарить откровенно деструктивные действия властей». Само же «историческое голосование» по поправкам он назвал «историческим преступлением».

«Сегодня написал заявление. Ухожу со странным ощущением. В течение семи лет я писал горячие новости, готовил репортажи с мест событий, вел выпуски новостей и старался быть объективным. Но то, что происходит сейчас — выше моего понимания. Поправки в Конституцию — историческое преступление. К отпиариванию которого привлекают некую сомнительную викторину, мнения списанных историей „випов“ — именно в кавычках, некие подачки на детей», — написал Жаринов.

Он также отметил, что «впал в ступор», когда краевые депутаты, а также их коллеги из других регионов, «дружно одобрили поправки».

«После этого я понял, что самоуважение для проголосовавших „за“ — просто слово из другой реальности. Ну то есть понятно, что депутаты не должны заботиться об избирателях (в этом суть сегодняшней демократии), но свой-то интерес, свое будущее продавать… И все происходит совершенно обывательски — это меня просто убивает», — подчеркнул Жаринов.

По его словам, за карьеру журналиста ему не приходилось пиарить «откровенно деструктивные действия властей», поэтому он увидел единственный для себя выход — «уволиться, чтобы не участвовать в этом безумии».

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