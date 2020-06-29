Сибирский журналист отказался пиарить поправки к Конституции и уволился с телеканала

Жаринов объяснил свое решение тем, что не намерен «пиарить откровенно деструктивные действия властей». Само же «историческое голосование» по поправкам он назвал «историческим преступлением».

«Сегодня написал заявление. Ухожу со странным ощущением. В течение семи лет я писал горячие новости, готовил репортажи с мест событий, вел выпуски новостей и старался быть объективным. Но то, что происходит сейчас — выше моего понимания. Поправки в Конституцию — историческое преступление. К отпиариванию которого привлекают некую сомнительную викторину, мнения списанных историей „випов“ — именно в кавычках, некие подачки на детей», — написал Жаринов.

Он также отметил, что «впал в ступор», когда краевые депутаты, а также их коллеги из других регионов, «дружно одобрили поправки».

«После этого я понял, что самоуважение для проголосовавших „за“ — просто слово из другой реальности. Ну то есть понятно, что депутаты не должны заботиться об избирателях (в этом суть сегодняшней демократии), но свой-то интерес, свое будущее продавать… И все происходит совершенно обывательски — это меня просто убивает», — подчеркнул Жаринов.

По его словам, за карьеру журналиста ему не приходилось пиарить «откровенно деструктивные действия властей», поэтому он увидел единственный для себя выход — «уволиться, чтобы не участвовать в этом безумии».