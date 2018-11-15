Сибирское приключение: все пассажиры и три самолета AirFrance наконец-то улетели из Иркутска

Три самолета авиакомпании AirFrance вылетели из Иркутска, сообщает « Интерфакс ». Об авиапроисшествии и трехдневном приключении иностранцев в Иркутске рассказали СМИ.

Один Boeing-777 вылетел поздно вечером 14 ноября, второй — 15 ноября в 7:00 по иркутскому времени (2:00 мск). Оба лайнера направлены в Париж. На борту самолетов — только члены экипажей и технические работники AirFrance, которые занимались их обследованием и устранением неполадок. Пассажиров отправили по маршруту в Шанхай утром 14 ноября на другом резервном борту.

Авиапроисшествие

11 ноября Boeing-777 AirFrance, следовавший по маршруту Париж — Шанхай, находясь у границы России и Монголии, запросил экстренную посадку из-за задымления в кабине пилотов. Борт направили в аэропорт Иркутска. Посадка прошла благополучно, никто из 264 пассажиров и 18 членов экипажа не пострадал.

Два резервных борта

12 ноября в Иркутск прибыл резервный борт AirFrance с 15 членами экипажа — чтобы доставить пассажиров в Шанхай. Однако самолет не смог улететь утром 13 ноября из-за отказа гидросистемы — по предварительным данным, в один из агрегатов на 20-градусном морозе попала жидкость.

AirFrance отправила из Парижа второй резервный борт, который утром 14 ноября вылетел с пассажирами из Иркутска и спустя 3,5 часа благополучно приземлился в аэропорту «Пудон» Шанхая.

Приключение иностранцев в Иркутске

Пассажиры AirFrance почти трое суток провели под охраной пограничной службы в гостиницах Иркутска, не имея возможности их покинуть из-за отсутствия российских виз. Известно, что среди пассажиров была команда арт-директоров французского дома моды Louis Vuitton, пишет sia.ru.

Застрявшие в Сибири иностранцы предпочитали пить французское вино в китайском ресторане «Пекинская утка». Налегали на борщи и котлеты. Проживали, в основном, в гостинице «Ангара».

Из-за того, что багаж иностранцев остался в самолете, «сибирские французы» не могли переодеться. «Я ношу одни и те же вещи уже 48 часов!», в ужасе написала одна из француженок в соцсети.

Infabrica (школа современных профессий Иркутска) сочинила песню для иностранцев, волей судьбы застрявших в морозном городе.

Ведущий на радио МСМ, актер, шоумен Игорь Бялоус и владелец бельгийского ресторана-брассери BBB Бенуа де Витте спели на камеру слова поддержки:

«Смотрят на вас иркутяне, в душе холодея,

Коллекции ваши исправить надежду лелея.

У нас для Виттона Луи есть идея:

Модно сейчас одеваться намного теплее!»

Команда Louis Vuitton в ответ на песню написала: «Спасибо, спасибо, спасибо, показали нам лицо Иркутска». Свои злоключения французы сами же иронично назвали «#LostinIrkutsk. Застрявшие в Сибири».

Весь Иркутск следил за приключениями французов. Местные жители всячески подбадривали иностранцев: приносили в гостиницу гостинцы, альбомы о Байкале, другие сувениры. Горожане надеются, что «заключенным в гостинице пассажирам» понравилось в городе и желают им счастливого полета. Уже из Шанхая в Париж.