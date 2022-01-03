3 января -7°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Сибирское «северное сияние». В алтайском городе запечатлели потрясающе красивое явление

Жители Камня-на-Оби имели возможность лицезреть эффектное и очень красивое оптическое явление — световые столбы.

Световые столбы в Камне-на-Оби.
Световые столбы в Камне-на-Оби.
Константин Зятьков.

Снимки световых столбов, в частности, опубликовали в сообществе «Барнаул 22». Автор невероятно красивых фотографий Константин Зятьков.

«Световые столбы в Камне-на-Оби. Низкие температуры творят чудеса!», — говорится в подписи к снимкам.

Напомним, что световые столбы — это разновидность гало. Они могут образовываться от искусственных источников освещения. Эффект возникает при отражении света от плоских ледяных кристаллов, которые парят в воздухе.

Отметим и то, что в декабре световые столбы могли наблюдать и жители Барнаула.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость