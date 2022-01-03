Сибирское «северное сияние». В алтайском городе запечатлели потрясающе красивое явление

Жители Камня-на-Оби имели возможность лицезреть эффектное и очень красивое оптическое явление — световые столбы.

Снимки световых столбов, в частности, опубликовали в сообществе «Барнаул 22». Автор невероятно красивых фотографий Константин Зятьков.

«Световые столбы в Камне-на-Оби. Низкие температуры творят чудеса!», — говорится в подписи к снимкам.

Напомним, что световые столбы — это разновидность гало. Они могут образовываться от искусственных источников освещения. Эффект возникает при отражении света от плоских ледяных кристаллов, которые парят в воздухе.

Отметим и то, что в декабре световые столбы могли наблюдать и жители Барнаула.