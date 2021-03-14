Сибирского депутата атаковали зоозащитники после видео со съеденным котом

В Новосибирске депутат горсовета Ростислав Антонов стал «личным врагом» местных зоозащитников, которых он упрекнул в бездействии, сообщает « Сиб.фм ».

Как отмечает издание, зоозащитники затаили «злобу» на Антонова после того, как он опубликовал видео, на котором стая бездомных собак разрывает на улице домашнего кота.

Депутат заявил, что запрос по поводу своры он направлял еще в 2020 году, но животных почему-то никто не стал трогать.

После общественного резонанса зоозащитники заявили, что на самом деле половина стаи состоит из безопасных собак, поскольку они чипированы и стерилизованы.

Антонов в свою очередь заявил, что даже несмотря на стерилизацию собаки остались агрессивными и опасными для окружающих.

«Городским властям нужно не прикрываться бумажкой, а решать эту проблему, чтобы не было большой беды», — подчеркнул он.

В соцсетях разгорелся спор между депутатом и членами общественного совета при МКУ «Центр по проблемам домашних животных». В ходе словесной перепалки Антонова назвали «глупым и не очень красивым», а тот назвал двух зоозащитниц «собачьими феями».



13 марта Антонов опубликовал в своем Facebook новую запись, показав знакомую местным жителям стаю бездомных собак.

«А что же наши собачки? Сообщаю, с собачками все хорошо, они бегают там же, где и раньше бегали. Зато члены общественного совета при МКУ вышли на тропу войны с депутатом, задающим неудобные вопросы. Они яростно пишут комментарии, и ведут почтовую рассылку с плохо завуалированными угрозами всем, кто имел несчастье общаться с ними лично. Вы бы так собак ловили, дорогие мои писатели!» — обратился депутат к активисткам.

По его мнению, зоозащитники в городе «заигрались в политику». Теперь Антонов намерен пригласить начальницу МКУ на заседание комиссии Совета Депутатов, чтобы услышать итоги работы учреждения.