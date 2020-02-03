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Жизнь

Сибирского сироту, разорвавшего Конституцию из-за жилья, выпустили из психушки

Сироту из Кузбасса Игоря Горланова отпустили из психбольницы, куда его поместили после акции протеста в Москве, пишет «Тайга.инфо».

Одиночный пикет сироты у АКЗС.
Одиночный пикет сироты у АКЗС.
Игорь Берг для altapress.ru

Горланова задержали после одиночного пикета возле администрации президента 27 декабря 2019 года. 30 декабря Преображенский районный суд Москвы отправил его на принудительное лечение в психиатрическую больницу имени Ганнушкина (ПКБ № 4 Москвы).

Якобы молодой человек вел себя агрессивно и не мог объяснить, что он делает у АП и как он вообще там оказался. В итоге, как выяснили общественники, суд прошел на территории больницы и Горланову не дали слова.

Сирота шесть лет не мог получить положенное ему жилье — с 2013 года он стоял в очереди. Осенью 2019 года он опубликовал обращение, в котором разорвал Конституцию РФ, объяснив это тем, что она не помогает реализовать права.

На молодого человека составили протокол за «явное неуважение к власти», но дело не возбудили.

В ноябре 2019 года власти все же предоставили Горланову квартиру. Впрочем, по типовому договору социального найма в течение пяти лет он не мог распоряжаться жильем. Молодой человек расценил это как «мошенничество».

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