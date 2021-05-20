Сибирского студента будут судить за кражу противоугонов

Противоугоны применяются для предотвращения смещения рельсов во время прохождения по ним составов и играют важную роль в обеспечении безопасного движения поездов.
В полицию обратились железнодорожники — на перегоне между станциями Суриково и Малая Кеть демонтированы железнодорожные пути и отсутствует 320 противоугонов.
«Таким образом, на этом участке пути была создана угроза безопасности движения поездов», — рассказали в ведомстве.
Похитителем оказался ранее не судимый 21-летний студент 3-го курса одного из университетов Красноярска.
Парень признал вину и пояснил, что не подозревал о возможном крушении подвижного состава из-за его действий.
Противоугоны студент укладывал в мешки, а после перевозил к себе домой, где хранил в погребе для дальнейшей сдачи в пункт приема металлолома.
За кражу важных железнодорожных деталей сибиряку грозит до 2 лет лишения свободы.