Сибирскому СМИ угрожает местная диаспора из-за фильма о Нагорном Карабахе

В редакцию красноярского телеканала ТВК поступили несколько угроз из-за показа фильма о Нагорном Карабахе, сообщает СМИ в своем Instagram .

Речь идет о фильме Артура Матвеева «Карабах. Черные дни». Ранее журналист работал на ТВК, а сейчас — в издании LIFE.

«Военный конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе. Ежедневные обстрелы и бомбежки, искалеченные судьбы и разрушенные города. Репортаж прямо из центра военных действий о том, как живут люди во время войны в 2020 году», — говорится в аннотации к фильму.

В эфир фильм вышел в среду 28 октября. Однако угрозы начали поступать после анонса 27 октября.

«Нам позвонил один из бывших лидеров азербайджанской диаспоры в Красноярске и попросил фильм не показывать, а показать другое хорошее кино. Хотелось бы сказать всем — товарищи, мы не выступаем на чьей-либо стороне, война — это плохо», — ответил телеканал на давление и различного рода предупреждения.

В итоге 28 октября редакцию ТВК охраняла полиция — в полном обмундировании бойцы «ждали нападения».

«Межэтнические конфликты — это всегда страшно. Федеральные каналы показывают и им ничего, а нам, как всегда, достается. Спасибо красноярской полиции за наш спокойный вечер», — отметил телеканал и показал полицейских.

Как рассказала «Сибирь.Реалии» главный редактор ТВК Мария Бухтуева, поступило несколько звонков с «угрозами», помимо желания экс-главы азербайджанской диаспоры не видеть фильм в эфире.

«В последнее время в Красноярске у разных жителей <…> появилось желание влиять на СМИ. Они, вероятно, хотят скорректировать картину мира, но это бессмысленно, ведь события-то не перестанут происходить. А то, что мы не будем об этом рассказывать — это просто не будет иметь отношение к реальности», — пояснила Бухтуева.

Директор телеканала Вадим Восторов отметил, что их также обвинили в том, что за фильм якобы заплатила армянская диаспора.

«Азербайджанская или армянская диаспоры не должны решать, что можно показывать российским СМИ в эфире, а что нельзя», — парировал все угрозы и обвинения глава ТВК.

Напомним, Армения и Азербайджан вступили в вооруженный конфликт 27 сентября. Воюют за территорию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.