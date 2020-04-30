Сибирячка дала деньги возлюбленному на восстановление достоинства, а он оказался женщиной

В Омской области полицейские задержали женщину, которая ради обмана изображала мужчину, сообщает региональное МВД.

26-летнюю омичку обвинили в мошенничестве. История началась со знакомства с молодым человеком в социальных сетях.

«При первой встрече выяснилось, что новый знакомый после тяжелой аварии лишился первичных половых признаков и получает дорогостоящее лечение. На процедуры по адаптации, со слов заявительницы, приятелю требовалось 180 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Девушка взяла кредит и отдала бойфренду. Кроме того, подарила телефон за 15 тыс. рублей, золотую цепочку за 10 тысяч, а также просто давала деньги — в общем 50 тысяч.

Отношения продолжались более месяца, а после девушка узнала, что ее возлюбленный — женщина.

«К каждой встрече злоумышленница тщательно готовилась: делала мужскую прическу, использовала соответствующие предметы гардероба. Полученные денежные средства потратила на развлечения и повседневные нужды», — уточнили в МВД.

Теперь женщине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.