Сибирячка хочет усыновить младенца, которого выкинула в мусорку ее дочь

В Новосибирске родственники рассказали о 22-летней матери, которая выкинула ребенка в мусорный бак.
При этом девушка скрывала от родных свою беременность.
Дядя подозреваемой рассказал, что девушка уехала в Новосибирск после школы и работала там администратором. У нее был парень, брак они не регистрировали.
Мужчина до сих пор не верит, что его племянница смогла совершить такое. Девушка никогда не просила помощи и не рассказала, что находится в трудной ситуации.
Мать девушки была в шоке и теперь собирается в Новосибирск, чтобы усыновить ребенка.
Напомним, девушка избавилась от ребенка днем 16 февраля на ул. 1905 года. Известно, что она родила в квартире, завернула малыша в два пакета и выкинула в мусорный бак.
Около часа младенец провел на морозе. К счастью, его плач услышал местный житель Иван Журавлев.
Сначала парень подумал, что в мусорку выкинули котенка, однако в баке лежал ребенок.
Иван отнес малыша домой, позвонил друзьям из МАСС и они вызвали скорую помощь. Младенца госпитализировали, и в тот же вечер полиция задержала мать.
Ранее сообщалось, что в Сибири приемная семья отсудила дочь у ее родной матери.
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