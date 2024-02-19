Сибирячка хочет усыновить младенца, которого выкинула в мусорку ее дочь

В Новосибирске мать хочет усыновить младенца, которого выкинула в мусорку ее дочь. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Младенец пролежал на морозе около часа.

В Новосибирске родственники рассказали о 22-летней матери, которая выкинула ребенка в мусорный бак.

При этом девушка скрывала от родных свою беременность.

Видеозапись с камер помогла сразу найти мать. Кадр из видеозаписи, предоставлен местными жителями

Дядя подозреваемой рассказал, что девушка уехала в Новосибирск после школы и работала там администратором. У нее был парень, брак они не регистрировали.

Мужчина до сих пор не верит, что его племянница смогла совершить такое. Девушка никогда не просила помощи и не рассказала, что находится в трудной ситуации.

Мать девушки была в шоке и теперь собирается в Новосибирск, чтобы усыновить ребенка.

Напомним, девушка избавилась от ребенка днем 16 февраля на ул. 1905 года. Известно, что она родила в квартире, завернула малыша в два пакета и выкинула в мусорный бак.

Иван вышел во двор и услышал писк из мусорного бака. Предоставлено Иваном Журавлевым // Никита МАНЬКО

Около часа младенец провел на морозе. К счастью, его плач услышал местный житель Иван Журавлев.

Сначала парень подумал, что в мусорку выкинули котенка, однако в баке лежал ребенок.

Иван отнес малыша домой, позвонил друзьям из МАСС и они вызвали скорую помощь. Младенца госпитализировали, и в тот же вечер полиция задержала мать.

Ранее сообщалось, что в Сибири приемная семья отсудила дочь у ее родной матери.

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