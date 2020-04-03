Сибирячка из мести «заразила коронавирусом» свою знакомую

В Кемеровской области полицейские привлекли к ответственности женщину, которая из мести «заразила коронавирусом» свою знакомую, сообщает региональное МВД.

В полицию Новокузнецка поступил сигнал со станции скорой медпомощи о том, что в медучреждение позвонила женщина и сообщила, что обнаружила у себя признаки коронавирусной инфекции.

Женщина рассказала, что несколько дней назад вернулась из турпоездки, а накануне поднялась высокая температура. Врачи выехали по адресу, однако дверь никто не открыл.

«Сотрудники полиции установили, что владелица жилья более полугода не выезжала за пределы страны, чувствует себя здоровой и за помощью к медикам не обращалась. Полицейские выяснили, что от ее имени звонила ее 35-летняя знакомая», — рассказали в МВД.

Знакомая призналась, что из мести выдумала историю о болезни, поскольку ее приятельница не возвращала долг.

Полицейские составили в отношении женщины протокол за «заведомо ложный вызов специализированных служб».

Сибирячку ждет штраф в размере до 1,5 тыс. рублей. Кроме того, предъявят иски о возмещении материального ущерба — затрат на отработку сообщения.