Сибирячка отказалась от опеки над сыном, которого нашла спустя 38 лет

В Новосибирске мать отказалась от опеки над сыном, которого нашла спустя 38 лет. Об этом пишет «КП-Новосибирск».

Дмитрий и Лариса были рады тому, что нашли друг друга.

В Новосибирске 55-летняя Лариса Оскольская отказалась от опеки над своим сыном, который нашел ее спустя 38 лет. Дмитрий Оскольский вырос в детском доме, жил в интернате. Найти свою маму было его главной мечтой.

Мужчине удалось узнать фамилию и имя матери, и он начал писать всем женщинам с похожими данными. Интересно, что в его фамилии в детском доме допустили ошибку, он — Оспольский, она — Оскольская. Поэтому поиски заняли некоторое время. Но в 38 лет мечта Дмитрия сбылась — он наконец-то нашел свою мать.

Лариса Оскольская забеременела в 16 лет. Первое время ей удавалось скрывать беременность, но когда живот округлился, пришлось рассказать правду родителям. Делать аборт было уже поздно.

Отмечается, что женщина родила на 8 месяце беременности и сначала оставила ребенка в роддоме. Со слезами на глазах она уговаривала родителей вернуться и забрать мальчика. Отец зашел в роддом, а девочке сказал подождать снаружи. Потом вышел и заявил, что мальчик умер.

Лариса думала, что ее сын умер. предоставлено Ларисой Оскольской

Однако это оказалось не правда и ребенка отдали в детский дом. После детского дома Дмитрий попал в интернат города Болотное. В его медицинской карте есть диагноз, который подтверждает его недееспособность. Когда Дмитрий нашёл свою мать, она оформила над ним опеку.

После встречи матери и сына началась новая страница в их жизни. Женщина забрала уже взрослого сына к себе домой.

Дмитрий взял на себя домашние обязанности. Пока мама была на работе, он занимался уборкой, приготовлением ужина и мытьем посуды. Но потом с ним что-то произошло.

Мать рассказала, что у Дмитрия очень вспыльчивый характер. Он перестал слушаться ее, уходил из дома и мог не появляться целый месяц. Естественно, она объявляла его в розыск. Однажды во время ссоры он даже схватился за топор. Женщина вызвала полицию, а те — врачей. Кроме того, Дмитрий украл у деда телефон. Тот написал заявление в полицию, и Дмитрия осудили, отправив на полгода в больницу на лечение.

В жизни Ларисы и Дмитрия началась новая страница. предосталено Дмитрием Оскольским

Лариса обратилась в органы опеки. Она слезно просила сотрудников оставить за ней опеку над сыном. Однако сотрудники лишь развели руками — у Оскольских накопилось слишком много проблем.

Женщине сказали, что нужно написать отказ либо ее внесут в список недобросовестных опекунов, и она не сможет оформить опеку над пожилой мамой.

Дмитрий все еще находится в больнице. Лариса не оставляет сына и каждую неделю навещает его. Она покупает ему все необходимое.

При этом вся зарплата в размере 20 тыс. рублей уходит на него. Кроме того, Социальный работник не приходит к Дмитрию.

Ранее сообщалось, что барнаулец обеспокоен сильными криками матери на ребенка, которые доносятся из соседней квартиры.

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