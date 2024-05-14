Сибирячка перепутала педали и переехала мужа насмерть

Жительница Ачинска перепутала педали в их с супругом автомобиле и переехала мужчину, он погиб. Полицейские провели освидетельствование женщины, следов опьянения не выявлено, сообщает «КП Красноярск».

Как рассказала сама женщина, ее 69-летний супруг вышел из салона Nissan Tiida, затем она заметила, что мужчине стало плохо и он упал на землю.

Она ринулась на помощь, но не поставила автомобиль на ручной тормоз. В результате машина покатилась в сторону мужчины, сибирячка поторопилась остановить автомобиль и села за руль.

Однако она перепутала педали и сбила супруга. Сотрудники МЧС и скорая помощь прибыли на место происшествия, но, к сожалению, не смогли спасти пожилого мужчину — полученные им травмы были слишком серьезными. В настоящее время полицейские устанавливают все детали произошедшего.

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