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7 октября
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Жизнь

Сибирячка переспала с мужчиной из-за интимных фото

43-летнего жителя Кузбасса обвиняют в том, что он принудил женщину к сексу путем шантажа, сообщает СУ СКР по Кемеровской области.

Секс. Женщина.
Секс. Женщина.
СС0

По данным следствия, этим летом обвиняемый познакомился с 34-летней женщиной в соцсетях. В процессе переписки мужчина уговорил выслать ему интимные фотографии. Через какое-то время жительница Кузбасса решила прекратить общение и попросила удалить снимки. Однако собеседник отказался и начал шантажировать женщину, что опубликует фотографии в интернете, если она не переспит с ним.

Женщина согласилась, после этого мужчина в ее присутствии удалил снимки со своего телефона. Однако через несколько дней снова отправил ей интимные фото и стал понуждать «к действиям сексуального характера». Женщина обратилась в правоохранительные органы.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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