19 декабря
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Жизнь

Сибирячка продает куклу-вуду, которая питается кровью и пугает детей

Жительница Омска продает куклу, в которой якобы живет злая сущность, и ее нужно кормить кровью. Об этом сообщает Om1.ru.

Насилие над детьми.
Насилие над детьми.
СС0

Зловещая кукла обрела популярность после того, как на нее обратил внимание российский блогер Дмитрий Масленников. О кукле-вуду ходили легенды, якобы она питается кровью, и в ней живет злой дух. Ее привезли из Лондона в 1996 году.

Дмитрий Маслеников нашел объявление 2014 года, в котором жительница Омска продавала вещь за 65 тыс. рублей. Однако продавец не заметила в ней никаких странностей и продавала ее как коллекционный предмет.

Проклятая кукла-вуду
Проклятая кукла-вуду
Скриншот

Женщина только указала, что что кукла сделана из винила, а ее волосы — настоящие.

Зато на злую сущность куклы указали московские продавцы. Один из них пишет, что кукла «шуршит» по ночам и пугает ребенка, из-за чего ее отнесли на чердак.

«Отдавали священникам, экзорцистам — все твердили в один голос, что в ней есть что-то живое», — пишет продавец.

Другой торговец пытался куклу сжечь, но огонь тух. Куклу-вуду продают за 800 тыс. рублей. Дмитрий Маслеников ее так и не купил.

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