Сибирячка просит попутчиков доставить селезня на зимовку в Алтайский край

Девушка пояснила, что в Новосибирской области все водоемы покрылись льдом, а в клетке птица чувствует себя очень некомфортно.
«Больно смотреть на диких животных в неволе. За зиму у него атрофируются мышцы, и питание неправильное», — объяснила сибирячка.
Того, кто может помочь, просят написать девушке в соцсети.
Как ранее сообщалось, на алтайском озере порядка 200 птиц, но их будет больше. В прошлом году насчитывалось более тысячи лебедей-кликунов.
30 ноября — 1 декабря в Алтайском крае состоится праздник «Алтайская зимовка», приуроченный к прилету лебедей.