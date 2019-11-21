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Жизнь

Сибирячка просит попутчиков доставить селезня на зимовку в Алтайский край

Жительница Новосибирска ищет попутчиков для селезня, который не смог улететь со своей стаей. Девушка просит отвезти птицу на озеро Светлое в Алтайском крае, где зимуют лебеди, пишут «Вести — Новосибирск».

Лебеди-кликуны.
Лебеди-кликуны.
altairegion22.ru

Девушка пояснила, что в Новосибирской области все водоемы покрылись льдом, а в клетке птица чувствует себя очень некомфортно.

«Больно смотреть на диких животных в неволе. За зиму у него атрофируются мышцы, и питание неправильное», — объяснила сибирячка.

Того, кто может помочь, просят написать девушке в соцсети.

Как ранее сообщалось, на алтайском озере порядка 200 птиц, но их будет больше. В прошлом году насчитывалось более тысячи лебедей-кликунов.

30 ноября — 1 декабря в Алтайском крае состоится праздник «Алтайская зимовка», приуроченный к прилету лебедей.

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