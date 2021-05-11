Сибирячка протащила за волосы дочь после беседы в полиции. Теперь желает побеседовать СК

В Новосибирской области проверяют женщину, схватившую дочь за волосы и протащившую ее мимо здания полиции, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 8 мая в Искитиме. В соцсетях опубликовали видео и сообщили, что якобы нетрезвая мать протащила за волосы дочку по центру города.

«Организована доследственная проверка. Действиям матери будет дана правовая оценка на предмет истязания в отношении ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет «Весь Искитим», женщина протащила примерно восьмилетнюю девочку мимо здания полиции. Очевидцам она заявила, что они «только что оттуда вышли».

Автор видео отметила, что «девочка очень забитая и боялась что-либо сказать». По ее словам, мать ребенка была в чистой одежде, а у девочки были засаленные волосы и пятна на одежде.

«Их остановила женщина-полицейский. Она сказала: „Мы только что отдали тебе ребенка, зачем ты так себя ведешь? Зачем ты это делаешь?“. После семью отвели в ПДН. Нас не пустили. Дальше я не знаю, что было, но скорее всего с ними провели беседу и отпустили», — рассказала местная жительница.

В региональном МВД изданию отказались комментировать, к чему привела беседа с женщиной в здании полиции.