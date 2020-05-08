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8 мая
Коронавирус

Сибирячка рассказала, как 6-летняя дочь заразилась коронавирусом на детской площадке

Жительница Красноярка рассказала «ТВК Красноярск», что ее шестилетняя дочь заразилась коронавирусом, и сейчас они находятся в инфекционном отделении больницы.

Детская площадка.
Детская площадка.
Анна Зайкова.

Любовь уверена, что ее дочь заразилась COVID-19 на детской площадке во дворе, когда гуляла и контактировала с другими детьми.

«Последние дни перед болезнью у меня ребенок выходил гулять во двор. Потому что уже все гуляли — как я не пущу ребенка, если все гуляют…» — пояснила она.

По словам женщины, сначала у девочки появился кашель, после поднялась температура — вызвали «скорую», но медики отказались госпитализировать ребенка.

«Сказали, что мы можем лечиться дома. Но я настояла, что нужно ехать в больницу — было предположение, что у Арины пневмония. Она в феврале 2020 года тоже болела пневмонией с такими же симптомами», — отметила Любовь.

В больнице сделали снимок и выявили двустороннюю пневмонию, через несколько дней подтвердился COVID-19.

После этого, по словам женщины, медики закрыли их в палате, поставили ведро и сказали — не выходить. Причем до этого они свободно перемещались по коридору медучреждения.

Далее их перевели в инфекционное отделение. Сейчас девочка чувствует себя хорошо. У матери ребенка анализ на коронавирус взяли недавно, ждет результаты.

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