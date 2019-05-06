Растоптавшая бельчонка сибирячка убивала лопатой стаи голубей

Пожилая женщина в новосибирском Академгородке в начале мая насмерть затоптала бельчонка. Местные жители рассказывают, что она одержима «идеей очищения города от заразы» и раньше уже забивала голубей, пишет Сиб.фм.

По поводу убийства маленького бельчонка свидетельница этого случая написала заявление в полицию и прокуратуру. Дело в том, что пожилая женщина затоптала животное на глазах у мамы-бельчихи и показала случайным свидетелям фигу.

Женщина в Академгородке растоптала бельчонка. Фото очевидцев / academ-online.ru

Взрослая белка попыталась помочь малышу, а потом утащила его с собой под крыльцо дома.

Из общения с этой женщиной заявительница поняла, что та одержима идеей «очистки» Академгородка от некой «заразы».

«Она думает, что зараза — это белки, голуби. Знаю, что в одной из закрытых групп в Facebook кто-то недавно выложил видео с ней. Там она другим голосом, спокойно и рассудительно долго рассказывает про голубей и способ их размножения. Про случай с бельчонком она заявила, что бельчонок уже лежал мёртвый, а я — сумасшедшая. Видимо, она испугалась общественного порицания», — добавила свидетельница.

По ее словам, местные жители подтвердили, что пенсионерка срывает объявления, причем не только со своего дома, но и почти по всему Академгородку, и сама рассказывала, как прикармливала голубей и убивала их лопатой.

Полицейские комментариев по этой ситуации не дают.