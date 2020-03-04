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Жизнь

Сибирячка, разучившаяся после ДТП разговаривать, получила 300 тысяч рублей

В Кемеровской области судебные приставы взыскали 300 тыс. рублей компенсации морального вреда за ДТП, в котором женщина серьезно пострадала, сообщает региональная ФССП.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0

Женщина в результате аварии получила черепно-мозговую травму, частично потеряла память и заново училась разговаривать. Кроме того, испытывала нравственные и моральные страдания.

Грузовой автомобиль, принадлежащий предприятию, совершил столкновение с транспортным средством, в котором женщина находилась в качестве пассажира. В результате здоровью гражданки причинен вред, — рассказали в ведомстве.

Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, находившихся в собственности предприятия.

После такого хода в организации решили оплатить задолженность. Компенсацию морального вреда пострадавшей выдали в полном объеме.

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