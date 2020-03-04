Сибирячка, разучившаяся после ДТП разговаривать, получила 300 тысяч рублей

Женщина в результате аварии получила черепно-мозговую травму, частично потеряла память и заново училась разговаривать. Кроме того, испытывала нравственные и моральные страдания.
Грузовой автомобиль, принадлежащий предприятию, совершил столкновение с транспортным средством, в котором женщина находилась в качестве пассажира. В результате здоровью гражданки причинен вред, — рассказали в ведомстве.
Судебный пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств, находившихся в собственности предприятия.
После такого хода в организации решили оплатить задолженность. Компенсацию морального вреда пострадавшей выдали в полном объеме.