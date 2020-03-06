Сибирячка с «гробом на колесиках» стала причиной большой пробки

В Анжеро-Судженске большое количество автомобилей попали в дорожный затор из-за женщины, которая везла большой предмет на коляске, сообщают в паблике « Регион-42 Кемерово ».

Женщина шла по проезжей части двухполосной дороги, поэтому образовалась внушительная пробка.

«Жесть, бабушка везет гроб на коляске в Анжеро-Судженске», — говорится в сообщении паблика.

Автомобилисты сняли происходящее на видео. Так, один из автолюбителей показал вереницу машин, которые «плетутся» за женщиной.

На другом отрезке видео две дамы обсуждают происходящее.

«А как она под мостом пойдет? Я не знаю, ну как посередине она идет, так и пойдет. Она еще движением руководит, видишь, она пропустила», — смеются женщины в автомобиле.

Нет подтверждений, что бабушка везла на коляске именно гроб.