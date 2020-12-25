Сибирячка собирала деньги на похороны живого ребенка

В Иркутской области задержали женщину, собиравшую деньги на похороны своего семилетнего сына, сообщает региональное МВД.

Жительница Ангарска пожаловалась в полицию, что в соцсетях знакомой увидела объявление о сборе денег на похороны сына.

«Женщина перевела деньги, однако впоследствии узнала, что ребенок на самом деле жив», — рассказали в ведомстве.

Оказалось, что молодая мать состоит на профучете в отделе по делам несовершеннолетних — за ненадлежащее исполнения обязанностей по воспитанию семилетнего сына.



Более того, несколько месяцев назад мальчика забрали и отправили в центр помощи семье и детям.

«Задержали 25-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества», — отметили в МВД.

Мать ребенка пояснила, что деньги собирала для «использования в личных целях».

Также в ведомстве попросили выйти на связь всех, кто тоже скинул деньги на «похороны живого ребенка».