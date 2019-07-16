Сибирячка травмировала ногу на съемках игры «Форд боярд»

Как пишет «Сибдепо», сначала девушка в Stories Instagram рассказала о том, что у нее «повреждён палец, повреждены две ножки», однако она чувствует себя счастливой.
Позднее девушка опубликовала пост, в котором рассказала, что из-за травмы хромает. По словам Искандаровой, в эфир программа выйдет только осенью 2019 года. Точная дата и время будет известна позднее.
«Моя команда самая лучшая. Если кто-то ещё не понял, мы только что прошли самые наисложнейшие испытания Форт Боярда», — пишет девушка в посте.
Что известно о Жене Искандаровой
Родилась 24 апреля 1991 года в городе Кемерово.
Женя Искандарова — участница проекта «Камеди Баттл». Она пришла на программу с песней, посвященной Семену Слепакову. После выступления девушка прошла в следующий этап проекта, но одержать победу на шоу ей не удалось.
В 2014 году после «Камеди Баттла» Женя Искандарова работала ведущей мероприятий, с 2016 года участвует в съемках «Камеди Вумен», пишет video-bloggers.ru.