Сибирячка травмировала ногу на съемках игры «Форд боярд»

Кемеровчанка Женя Искандарова, известная как участница проекта «Камеди Баттл» и блогер, травмировала ногу во Франции на съемках телевизионной игры «Форт Боярд». Об этом она написала на своей странице в Instagram .

Как пишет «Сибдепо», сначала девушка в Stories Instagram рассказала о том, что у нее «повреждён палец, повреждены две ножки», однако она чувствует себя счастливой.

Позднее девушка опубликовала пост, в котором рассказала, что из-за травмы хромает. По словам Искандаровой, в эфир программа выйдет только осенью 2019 года. Точная дата и время будет известна позднее.

«Моя команда самая лучшая. Если кто-то ещё не понял, мы только что прошли самые наисложнейшие испытания Форт Боярда», — пишет девушка в посте.

Что известно о Жене Искандаровой

Родилась 24 апреля 1991 года в городе Кемерово.

Женя Искандарова — участница проекта «Камеди Баттл». Она пришла на программу с песней, посвященной Семену Слепакову. После выступления девушка прошла в следующий этап проекта, но одержать победу на шоу ей не удалось.

В 2014 году после «Камеди Баттла» Женя Искандарова работала ведущей мероприятий, с 2016 года участвует в съемках «Камеди Вумен», пишет video-bloggers.ru.