Сибирячка выбила добавку к пенсии и 35 тысяч рублей компенсации

В Омской области женщине после жалобы пересчитали размер пенсии, сообщает региональная прокуратура.

К зампрокурору региона обратилась местная жительница, сообщив о нарушении ее прав при определении размера пенсии.

«При назначении в 2018 году пенсии заявительнице управлением Пенсионного фонда был произведен расчет без учета нахождения у нее на иждивении двоих детей», — рассказали в ведомстве.

Пенсионному фонду сообщили об обнаружении ошибки, а также внесли распоряжение о перерасчете размера пенсии с даты ее назначения.

В итоге женщине выплатили доплату к пенсии в размере 35 тыс. рублей, с учетом перерасчета.