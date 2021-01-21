Сибирячка за смерть отца отсудила у трех больниц 500 тысяч рублей

В Кемеровской области суд взыскал в пользу женщины компенсацию с трех медицинских учреждений, где лечили ее умершего отца, сообщает А42.RU .

Мужчину лечили в Кузбасской клинической больнице скорой медпомощи, ГКБ № 11 и поликлинике № 20. По оценке женщины, отец не получил надлежащей диагностики

Сибирячка обратилась в суд и региональный СК, где в ходе расследования выявили несколько нарушений.

«При поступлении в ГКБ № 11 пациенту поставили диагноз „внебольничная пневмония“. Проведенные впоследствии обследования, включая рентгенологическое, не выявили дебютных признаков прочих заболеваний, в связи с чем его преждевременно выписали из стационара. При первичном осмотре в другом медучреждении, ККБСМП, лечащим врачом „принято тактически неверное решение об отсутствии острой терапевтической патологии и выписке“», — цитирует издание материалы дела.

В суде решили, что «медиками допущена недооценка лабораторных и клинических проявлений заболевания <…> что привело к „техническому“ отказу от госпитализации и четырехсуточной паузе в лечебно-диагностическом процессе».

Операция. Больница № 11. Altapress.ru.

Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила недостатки диагностического и лечебно-тактического характера, которые привели к прогрессированию заболевания и смерти.

«Истец потеряла одного из самых близких для себя людей, отца, и смириться с такой потерей не может и по настоящее время. В результате смерти ей причинен существенный моральный вред, выразившийся в переживаемых ей тяжелых нравственных страданиях. Осознание того, что отца можно было спасти оказанием своевременной и квалифицированной помощи, причиняет ей дополнительные нравственные страдания», — говорится в документе.

Суд взыскал с клинической больницы компенсацию морального вреда в 300 тыс. рублей, с двух других медучреждений — по 150 тысяч. Лечебным организациям дали месяц на обжалование.