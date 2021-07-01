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Жизнь

Сибирячка заявила, что ей угрожали и просили удалить обращение к Путину

Жительница Новокузнецка Елена Калинина рассказала о давлении после решения обратиться с просьбой к президенту России Владимиру Путину, сообщает «Сибдепо».

Прямая линия с Владимиром Путиным-2021.
Прямая линия с Владимиром Путиным-2021.
kremlin.ru.

Напомним, 30 июня Путин в ходе «Прямой линии» отвечал на вопросы жителей страны. Калинина попросила помочь отремонтировать детский сад № 235.

Женщина отметила, что здание детсада требует серьезного ремонта — вскоре ему исполнится 40 лет. Решить эту проблему она «пыталась, обращаясь во все инстанции».

По словам волонтера «Прямой линии», после обращения новокузнечанки с ней связались представители управления образования с недвусмысленными намеками.

«Я созвонилась с отделом образования и попросила прокомментировать данную ситуацию. Но они не поверили, что им звонит волонтер и давать какую-либо информацию мне отказались. На следующее утро Елена Владимировна сама позвонила и попросила свое обращение удалить, потому что с ней связались представители отдела образования и попросили удалить обращение с такой формулировкой: „Не жалко ли ей заведующую детского сада, и ее внука“», — рассказала волонтер.


Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что женщине никто не угрожал. Он также отметил, что ремонт в детсаду запланировали на лето 2021 года и в настоящий момент там уже ведутся работы.

«Ей никто не угрожал, мы будем разбираться и делать опровержение», — отметил мэр.

Региональный СК организовал проверку по факту жалобы сибирячки. Следователи «незамедлительно выехали с целью опроса».

«Устанавливаются лица, звонившие с требованиями снять вопрос с „Прямой линии“. После изучения всех доводов, изложенных в информации, будет принято процессуальное решение», — рассказали в ведомстве.

Ситуацией также занялась прокуратура Кузбасса: «Организована проверка исполнения законодательства безопасности пребывания детей в образовательной организации <…> Будет дана оценка действиям должностных лиц по воспрепятствованию гражданки».


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