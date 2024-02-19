Сибирячку, которая выбросила младенца в мусорку, заключили под стражу

Младенец пролежал на морозе около часа.

"Катунь 24" сообщает, что в Новосибирске молодая мама выбросила своего новорожденного сына в мусорку. Ее семья о беременности не знала.

Ребенка девушка родила дома, не желая его оставлять, выбросила в мусорку.

К счастью, ребенка нашел житель Новосибирска, малыш пережил страшные морозы и остался жив.

В настоящее время против девушки возбуждено уголовное дело по статье о покушении на жизнь новорожденного. Суд определил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на почти два месяца.

Ранее сообщалось, что мать девушки, которая выкинула ребенка в мусорку, хочет усыновить ребенка.

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