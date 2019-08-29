Сибирячку обвинили в экстремизме после жалобы на школу, где травили ее сына

По словам Натальи Граф, в ноябре 2018 года ее сын стал объектом травли со стороны директора и учителя гимназии № 62. На фоне постоянного стресса у мальчика развился невроз и тахикардия. Об инциденте сообщили «Такие дела».

После конфликта женщина опубликовала в сосетях пост, где были такие слова:

«Что в это время происходит в душе у четырнадцатилетнего подростка? Взять в руки ружьё или пойти и прыгнуть с крыши? Я не знаю, как его защитить, как его уберечь, у меня руки опускаются от бессилия»