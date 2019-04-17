Сибирячку обязали заплатить налог за подарки в роддоме

Омичка Сания Абдуллина родила ребенка, ставшего первым в 2019 году. Власти Омска вручили ей букет цветов и сертификат на покупку детских товаров в одном из магазинов города на сумму 20 тыс. рублей. В дальнейшем оказалось, что с этих подарков она должна заплатить налог, пишет РБК.

«Согласно налоговому кодексу подарки свыше 4 тыс. руб. облагаются налогом. И не администрация просила вернуть, а налоговая служба. Так происходит в случае выигрышей, в случае подарков от частных дарителей», — сказала замдиректора информационной политики администрации города Галина Назарова.

Она отметила, что когда женщина получала подарок, то подписала документ, в котором это было прописано. По ее словам, 17 апреля представитель городской администрации вручил матери деньги на погашение налога. «Насколько мне известно претензий не осталось», — добавила Назарова.



Ранее портал «Город 55» писал, что Абдуллина получила письмо от департамента общественных отношений и социальной политики мэрии Омска. В нем было требование заплатить налог в размере более 2,3 тыс. рублей за подарок, полученный при рождении ребенка.

Абдуллина подтвердила, что получила средства на погашение налога.

«Да, действительно мне передали деньги, 2,5 тыс. руб., естественно, когда их уже замучали звонками. Но они даже извинения не принесли. Сумму мне передали со словами «мы просто решили коллективом помочь вашей семье», — сказала она.





Но, по ее словам, изначально при передачи букета и сертификата ей сказали расписаться в их получении для отчетности. После того, как она поставила роспись, ей сказали, что впоследствии придет налоговое уведомление.

«Я расстроилась, но была готова вернуть налог за сертификат, но когда я увидела налог на букет цветов, я просто зарыдала», — заявила Абдуллина.





