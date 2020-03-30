Сибирячку осудят за выдуманную историю о смерти студента от коронавируса

Ранее в одном из мессенджеров распространили аудиозапись. На ней женский голос сообщает о смерти в Сут-Хольском районе республики студента первого курса Кемеровского госуниверситета.
«В результате проведенных мероприятий полицейские установили местную жительницу, причастную к распространению недостоверной информации. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении», — рассказали в ведомстве.
С женщиной проведена профилактическая работа, по результатам которой она принесла извинения за свой необдуманный поступок.
«Выдумщицу» обвинили в злоупотреблении свободой массовой информации. Материалы направлены в суд.