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8 марта -12°C

Сибирячку с пенсией 52 тысячи рублей назвали «омским феноменом»

В Омской области 70-летняя россиянка получает страховую пенсию в размере 52 533 рубля, сообщает Superomsk.ru.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0

Заместитель управляющего региональным ПФР Наталья Смигасевич уточнила, что такую сумму женщина заработала исключительно на страховых взносах и получает ее на общих основаниях.

При этом средний размер пенсионных выплат в области составляет 13 813 рублей.

«Пенсионерок в Омской области не половина от общего количества омичей, находящихся на заслуженном отдыхе, а две трети. Если точнее, 397 тысяч из почти 598 тысяч получателей пенсий», — отметили в ПФР.

Для сравнения: число жительниц Омской области пенсионного возраста, родивших пять или более детей, насчитывает более 11 тыс. человек, а размер их пенсии — 14 465 рублей.

Привели и еще один пример: 612 пенсионерок работали трактористами в сельском хозяйстве и машинистами строительной, дорожной и погрузочно-разгрузочной техники, и сейчас они получают по 14 467 рублей.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Как пишет «Свободная Пресса», представители Пенсионного фонда, озвучив данные по большой пенсии накануне 8 марта, попытались «пропиарить» пенсионную реформу, несмотря на то, что статистика в целом «удручающая».

«Женщины, которые всю жизнь трудились на тяжелых работах, получают от 11 до 14 тыс. рублей. Говорить о достойной старости вряд ли можно. Но оказалось, что есть и счастливое исключение. Одна женщина, которой сейчас 70 лет, получает пенсию аж 52 533 рубля. По мнению работников Пенсионного фонда, этот случай должен сломать стереотипы скептически настроенных граждан к пенсионной реформе», — пишет издание.

Эксперты считают, что пример омички не может быть наукой для других.

«Я не могу рекомендовать людям участвовать во всяких пенсионных накоплениях. Это все равно что сказать гражданам: «Хотите хорошо жить в старости — покупайте в молодости лотерейные билеты, а еще лучше играйте в наперстки, может вас и не обманут», — отметил эксперт в области социальной политики, доктор экономических наук Андрей Гудков.

По его подсчетам, в НПФ сейчас должно было скопиться порядка 15 трлн рублей. Однако, согласно официальной статистике, эта сумма не превышает 4 триллионов. «Куда делись остальные?» — спрашивает Гудков.

В заключение он делает вывод, что сегодня все же выгоднее покупать лотерейные билеты, а не надеяться на то, что вы можете стать очередным «пенсионным феноменом».

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