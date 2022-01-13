Сибирячку с тяжелой пневмонией катали по больницам, словно отрабатывали «заказ на истребление»

Житель Кемерова Андрей Герман рассказал « Сибдепо », как его пожилую мать «прокатили» с неверным диагнозом по больницам в разных городах.

История началась 20 декабря, когда Андрей рассказал в СМИ, что его 69-летняя мать не могла добиться госпитализации и дождаться приезда скорой помощи при ухудшающемся самочувствии.

После резонанса женщину сразу же госпитализировали. Однако все закончилось не лечением в больнице, а «божественным выздоровлением с последующей выпиской».

По словам кемеровчанина, женщину два раза выписывали из разных госпиталей, причем оба раза досрочно и несмотря на ухудшающееся состояние. А накануне женщине и вовсе заявили, что у нее дизентерия.

«21 декабря ее отвезли в ковидарий и через несколько дней выписали. Человек себя плохо чувствует, но ее выписывают и говорят, что хорошо. Через день ее обратно по скорой отвезли в ковидарий в областную больницу. Через несколько дней опять выписали и сказали, что с ковидом все хорошо. Ей все также плохо. Сегодня скорая увезла ее в больницу в город Березовский в инфекционное отделение с подозрением на дизентерию. Сейчас там в больнице ей говорят, что у нее двухсторонняя пневмония и хотят по скорой отправить в больницу в ковидарий в Кировский район. Соответственно не оставляют в инфекционном отделении, так как считают, что никакой дизентерии у нее быть не может. Господа чиновники здравоохранения, что вы натворили с медициной, как получить медицинскую помощь? Вы специально человека убить хотите? Такое чувство, что у вас заказ на истребление пожилых людей», — рассказал мужчина.

Коронавирус , больница. zdravalt.ru

Андрей пояснил, что состояние матери после каждой выписки из больницы становилось все хуже, в итоге дошло до того, что начался жидкий стул.

«Накануне вызвали скорую помощь. Ей диагностировали подозрение на дизентерию. Дизентерию! И отвезли в „инфекционку“ вообще в другой город. Там со мной врач созванивалась, она вообще не понимает, зачем это сделали — у человека двусторонняя пневмония, ей тяжело, а ее везут с якобы другой проблемой к врачам в другой город», — рассказал сибиряк изданию.

Из больницы Березовского женщину хотели сегодня же, сразу же после поступления, отправить обратно в ковидарий Кемерова, но она попросила врачей дать ей отлежаться хотя бы одну ночь.

Пенсионерка сообщила изданию, что у нее уже сил нет — боли, жидкий стул, плохое самочувствие, и все это усложняет перевозки из больницы в больницу.

«Четыре часа ехали в холодной машине. А я больная, дышу с трудом. Вот врачи сказали, что будут мои легкие все-таки лечить, отвезут в пульмонологию в Кемерово», — отметила женщина.

В региональном минздраве заверили, что пенсионерку госпитализируют в другую больницу — в перепрофилированное отделение областной больницы для продолжения лечения.

Также подчеркнули, что родственники женщины, если они хотят, могут инициировать проведение проверки по поводу госпитализаций и выписок.