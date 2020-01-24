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Жизнь

Сибирячку, защищавшую от мужа себя и ребенка, отправили в колонии

В Республике Тыва жительницу села признали виновной в убийстве гражданского мужа, сообщает местный СК.

Насилие над женщиной.
Насилие над женщиной.
СС0

Собранные следствием доказательства признаны достаточными для вынесения приговора 37-летней ранее не судимой жительнице села Ий.

«21 августа 2019 года между сожителями произошла ссора на почве ревности. Мужчина нанес несколько ударов рукой по лицу женщины, причинив при этом ушиб мягких тканей лица, не причинивший какого-либо вреда ее здоровью, после чего бросил годовалого сына на пол», — рассказали в ведомстве.

После этого женщина ножом нанесла два удара по телу потерпевшего, повредив яремную вену на шее. Это и стало причиной смерти.

За нож, по версии следователей, осужденная взялась «из-за возникших личных неприязненных отношений».

Женщину приговорили к 7 годам в исправительной колонии общего режима.

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