Сибиряк четыре часа провисел на заборе вокруг «секретного города». Спасение попало на видео

В Красноярском крае мужчина решил перелезть забор возле железногорского КПП-2 и застрял, сообщает « Проспект Мира ».

Инцидент произошел на въезде в Железногорск. Особый статус город получил из-за секретных предприятий оборонной промышленности (атомной и космической).

Вокруг ЗАТО устроено охраняемое ограждение с несколькими контрольно-пропускными пунктами (КПП).

Утром 29 апреля мужчина решил обойти КПП-2, но не рассчитал свои возможности и повис на высоком заборе.

«Спасатели сняли мужчину и передали медикам скорой помощи. Мужчина стонал от боли и не мог шевелиться», — отмечает издание.

Ранее в Новосибирске на видео попало спасение мужчины, который лез через забор и насадился на пику.