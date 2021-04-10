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Жизнь

Сибиряк добирается до мусорных баков на надувной лодке

Огромная лужа перегородила горожанам доступ к мусорным контейнерам в Междуреченске. И поэтому, чтобы приблизиться к бакам, местному жителю пришлось плыть на лодке, пишет «СибДепо»

Лужа, асфальт.
Лужа, асфальт.
CC0

«Как мужик на лодке доплывает до мусорных баков и выбрасывает мусор. Действие происходит в центре Междуреченска. Жители всю весну пытаются привлечь внимание городских служб к проблеме, но безуспешно. К нам обратилась женщина, которая в силу возраста и здоровья просто не может добраться до баков. Неделю назад помимо лужи, там была ещё и снежная каша», — написали очевидцы.

Видео прокомментировали из официального аккаунта пресс-центра города Междуреченска. Специалисты ответили, что «передали сообщение в коммунальные службы. О результате проинформируем дополнительно».

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