Сибиряк доказал, что курящие станут чаще компенсировать моральный вред соседям

Новосибирец, который страдал от сигаретного дыма курящего соседа, добился от него возмещения морального вреда. Правда для этого ему пришлось дойти до Верховного суда. Прецедент описан в судебной практике и может применяться к другим подобным делам, пишет «Российская газета».