Сибиряк доказал, что курящие станут чаще компенсировать моральный вред соседям

Житель Новосибирска предъявил иск соседу за то, что он более пяти лет курит на лоджии, а сигаретный дым затягивало в его квартиру. Это подвергало риску его здоровье и причиняло моральные страдания.
Суды первой и второй инстанции отклонили иск, Верховного суда России удовлетворил претензию новосибирца, взыскав с соседа 5 тысяч рублей.
Дело включили в обзор судебной практики. Оно станет ориентиром для нижестоящих судов. Верховный суд заявил, что гражданин имеет право курить у себя дома, но дым и окурки не должны причинять неудобства соседям. У соседей есть право на чистый воздух, и это право охраняется законом.