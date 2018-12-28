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Жизнь
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Сибиряк доказал, что курящие станут чаще компенсировать моральный вред соседям

Новосибирец, который страдал от сигаретного дыма курящего соседа, добился от него возмещения морального вреда. Правда для этого ему пришлось дойти до Верховного суда. Прецедент описан в судебной практике и может применяться к другим подобным делам, пишет «Российская газета».

Курение.
Курение.
Михаил Хаустов

Житель Новосибирска предъявил иск соседу за то, что он более пяти лет курит на лоджии, а сигаретный дым затягивало в его квартиру. Это подвергало риску его здоровье и причиняло моральные страдания.

Суды первой и второй инстанции отклонили иск, Верховного суда России удовлетворил претензию новосибирца, взыскав с соседа 5 тысяч рублей.

Дело включили в обзор судебной практики. Оно станет ориентиром для нижестоящих судов. Верховный суд заявил, что гражданин имеет право курить у себя дома, но дым и окурки не должны причинять неудобства соседям. У соседей есть право на чистый воздух, и это право охраняется законом.

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