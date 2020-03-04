Сибиряк избил нунчаками дядю, в котором после алкоголя «проснулся учитель»

Ранее судимого 31-летнего жителя Прокопьевска обвиняли в причинении тяжкого и легкого вреда здоровью, а также в незаконном изготовлении оружия.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. В больницу доставили мужчину с открытой черепно-мозговой травмой и другими повреждениями. Его племянника задержали полицейские.

«В ходе распития спиртных напитков между родственниками возник конфликт из-за того, что дядя начал „учить жизни“ племянника. Словесная перепалка перешла в драку, в ходе которой хозяин жилища достал нунчаки и избил ими потерпевшего. В общей сложности он нанес оппоненту 14 ударов», — рассказали в МВД.

Полицейские изъяли орудие преступления — самодельные металлические нунчаки.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина также причастен и к другим более легким преступлениям: избил одного знакомого кулаками, а другого — деревянной палкой.

Преступник приговорен к 3 годам в колонии общего режима. Кроме того, его обязали возместить больнице затраты на лечение потерпевших — более 160 тыс. рублей.