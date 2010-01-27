Сибиряк на фуре с бананами перегородил дорогу в Москве и рассказал, как на Алтае замерзают люди

Дальнобойщик Виктор Синебрюхов, который 24 января перегородил КамАЗом проезд по Бауманской улице в Москве, рассказал порталу Baza , что у него семеро детей и ему не платили зарплату.

Мужчина рассказал, что сам он из Новокузнецка, а работу в Ростове-на-Дону нашел через интернет. Работать в транспортной компании начал 6 ноября.

По его словам, первые три месяца все было нормально, но накануне пришла зарплата — 13 тыс. рублей, а должна — 50−60 тысяч. Руководство сообщило, что вот такой у него ежемесячный доход от работы.

«Я сказал, что прямо сейчас машину брошу. Мне говорят: бросай, нам какая разница. Дорогу я перегородил от безысходности. У нас с супругой Аленой семеро несовершеннолетних детей от 7 до 17 лет. Не специально же я для этого в Москву приехал. Я ехал из Питера в Омск, вез бананы», — рассказал мужчина.

После такого перформанса увольнять мужчину не стали. А сотрудники полиции даже с пониманием отнеслись: чаем напоили и сырником накормили.

«Не то что некоторые прохожие, которые хотели меня скинуть с машины и обещали избить за то, что им приходится идти до работы пешком. Я им в ответ сказал, что у нас на Алтае замерзают некоторые люди в машинах, а вы этого даже не знаете и боитесь пешком пройтись несколько метров», — возмутился Виктор.

Средних размеров банан. izismile.com

На данный момент мужчина в отпуске: руководство компании отправило его отдыхать с 24 января до 9 февраля. Также прислали 15 тыс. рублей отпускных и еще 26 тысяч в виде премии. Правда, не пояснили за что именно премия. Возможно, за то, что водитель залез на грузовик.

«За перекрытие движения выписали штраф. Дело какое-то возбудили, вроде его даже уже отправили в суд. Но пока я не знаю, что там, вроде никакого решения нет. Сколько штраф составляет — не знаю, они сказали, что сначала во всем разберутся, а потом пришлют мне решение по административному нарушению», — рассказал сибиряк.

По данным портала, мужчине грозит до 10 тыс. рублей штрафа.

Когда все закончилось, Виктор пришел на Ярославский вокзал, чтобы уехать домой. В кассе ему сказали, что его билета нет. Работодатель сказал покупать за свои, а после вернут деньги.