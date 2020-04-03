Сибиряк на жестком карантине по коронавирусу успел слетать в Москву

Житель Омска решил слетать в Москву несмотря на личное предписание Роспотребнадзора не выходить из квартиры, пишет « Омск-информ ».

Мужчина получил предписание Роспотребнадзора с требованием находиться в режиме изоляции дома до 30 марта.

При этом 29 марта он прилетел из Москвы. В аэропорту его задержали сотрудники транспортной полиции, которые запротоколировали обстоятельство и направили материалы мировому судье.

Дело омича планируют рассмотреть 3 апреля, сообщает пресс-служба Кировского райсуда.

Примечательно, что мужчине грозит штраф максимум в 1 тыс. рублей, поскольку обвиняют его в неповиновении требованию надзорного органа.

Штрафы в 15−40 тыс. рублей за нарушение карантина назначаются за противодействие обеспечению эпидемической безопасности.