Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
24 марта -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Сибиряк нашел в машине раритетную алтайскую газету с новостью про смерть Сталина

Житель Новосибирска продает на Avito газету, изданную в Хабарском районе Алтайского края в 1953 году. В ней сообщается о смерти Иосифа Сталина.

Могила Сталина у Кремлевской стены
Могила Сталина у Кремлевской стены
wikipedia.org

Номер газеты «Кировец», который выпускал орган Хабарского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся Алтайского края, вышел 8 марта, сообщает НГС. Сталин умер 5 марта.

Цена газеты, указанная на ней, составляла 10 копеек.

Раритетная газета.
Раритетная газета.
avito.ru

Автор объявления нашел номер в 21-й «Волге», которую купил в конце 90-х. Сам автомобиль 1957 года выпуска.

«Газета была приклеена к лобовому стеклу и вывернута портретом Сталина наружу. Я аккуратно его снял, убрал скотч, в принципе, газета не повреждена. Такие вещи не выбрасывают, это все-таки история наша», — рассказал продавец.

В Москве подобные газеты продавались по 35 тысяч рублей и выше.

«Ну, а я добавил 2 тысячи за пересылку, в итоге — 37 тысяч», — объяснил мужчина.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость