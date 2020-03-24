Сибиряк нашел в машине раритетную алтайскую газету с новостью про смерть Сталина

Житель Новосибирска продает на Avito газету, изданную в Хабарском районе Алтайского края в 1953 году. В ней сообщается о смерти Иосифа Сталина.

Номер газеты «Кировец», который выпускал орган Хабарского райкома КПСС и районного Совета депутатов трудящихся Алтайского края, вышел 8 марта, сообщает НГС. Сталин умер 5 марта.

Цена газеты, указанная на ней, составляла 10 копеек.

Раритетная газета. avito.ru

Автор объявления нашел номер в 21-й «Волге», которую купил в конце 90-х. Сам автомобиль 1957 года выпуска.

«Газета была приклеена к лобовому стеклу и вывернута портретом Сталина наружу. Я аккуратно его снял, убрал скотч, в принципе, газета не повреждена. Такие вещи не выбрасывают, это все-таки история наша», — рассказал продавец.

В Москве подобные газеты продавались по 35 тысяч рублей и выше.

«Ну, а я добавил 2 тысячи за пересылку, в итоге — 37 тысяч», — объяснил мужчина.