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Жизнь

Сибиряк обменял телевизор на наркотики и «завис» на 10 лет

В Омской области мужчину осудили за преступление, совершенное более 10 лет назад, сообщает региональная прокуратура.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

В 2009 году житель Омска продал телевизор за наркотическое средство растительного происхождения. Сделка состоялась возле остановки общественного транспорта.

«После этого мужчина поехал в сторону дома на своем автомобиле, однако на пешеходном переходе не пропустил пешехода, в связи с чем был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы. В салоне транспортного средства было обнаружено наркотическое средство, что послужило основанием для привлечения мужчины к уголовной ответственности», — рассказали в ведомстве.

На первое судебное заседание обвиняемый не явился, в связи с чем его объявили в розыск.

Омич более 10 лет проживал на территории Красноярского края. В декабре 2019 года его задержали и возобновили уголовное дело.

54-летний омич приговорен к 1,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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