Сибиряк опубликовал переписку с мэром о теплых носках, назвав ее скандальной

Причиной для выяснения отношений стала температура в квартире. Мужчина заявил, что ближе к ночи батареи начинают нагреваться, а к утру в доме холод.

Такие амплитуды приводят к тому, что жильцы дома не снимают с себя теплую одежду. Сибиряк уверят, что в таком режиме он живет второй год.

«Ходим одетые дома. Управляющая организация и руководство города ничего сделать не могут — кормят бесконечными обещаниями и отписками, что-то на какое-то время меняется, а потом опять холодно», — пояснил мужчина, почему решил разобраться с мэром.

Переписка велась в течение недели. Все это время обсуждали «температурные качели» в квартирах, а также пытались найти ответственного. Со стороны мэра также попытались оправдать холод «исходя из температуры наружного воздуха».

«Собирают жалобы людей, в котельных врубают подачу <…> замерщики приезжают — дома тепло. Когда холодно, они не приезжают на вызов», — отметил сибиряк некую закономерность.

Эту странность обсудили в переписке. Мужчину спросили, почему он не пустил в квартиру замерщиков. Он ответил, что замер планировали на предыдущий день, когда было холодно, а пришли тогда, когда батареи нагрели.

«Квартплата растет, а оказание жизненно необходимых услуг — как зарплата в одной очень известной в нашем городе угольной компании», — с иронией посетовал сибиряк.

Он также подчеркнул, что квартплату и налоги платит исправно, более того он «проголосовал». Видимо, за кого нужно отдал свой голос.