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9 ноября
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Жизнь

Сибиряк опубликовал видео с «полтергейстом» и навлек на себя гнев железнодорожников

Житель Кузбасса опубликовал в соцсетях видео с тремя едущими вагонами, после чего стал объектом для язвительных шуток железнодорожников, пишет «Сибдепо».

Вагоны. Железная дорога.
Вагоны. Железная дорога.
кадр из видео.

Автор видео запечатлел момент движения нескольких вагонов по железной дороге без локомотива — они просто ехали по рельсам.

«Полтергейст», — подписал свое видео житель Ленинска-Кузнецкого.

После чего в комментариях к записи появились местные разгневанные железнодорожники, которые объяснили, почему вагоны едут сами по себе.

«Автор идиот. Это называется сортировочная горка в Егозово. Производство маневров толчками. Ничего мистического здесь нет», — разъяснил один из работников железной дороги.

Также посоветовали в следующий раз искать в интернете информацию, прежде чем публиковать «мистические видео».

Некоторые отметили, что тонкости работы железной дороги знакомы далеко не каждому, поэтому не стоит строго судить очевидца.

Впрочем, добавили они, порой и без «паранормального» не обходится: «В декабре 2006 года три вагона сами по себе поехали, вот где мистика была, сплющили тормозной башмак и прокатиться решили за неделю до нового года».

Ранее томские полицейские расследовали дело о полтергейсте, которого местная епархия назвала духом зла.

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