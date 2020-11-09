Сибиряк опубликовал видео с «полтергейстом» и навлек на себя гнев железнодорожников

Житель Кузбасса опубликовал в соцсетях видео с тремя едущими вагонами, после чего стал объектом для язвительных шуток железнодорожников, пишет « Сибдепо ».

Автор видео запечатлел момент движения нескольких вагонов по железной дороге без локомотива — они просто ехали по рельсам.

«Полтергейст», — подписал свое видео житель Ленинска-Кузнецкого.

После чего в комментариях к записи появились местные разгневанные железнодорожники, которые объяснили, почему вагоны едут сами по себе.

«Автор идиот. Это называется сортировочная горка в Егозово. Производство маневров толчками. Ничего мистического здесь нет», — разъяснил один из работников железной дороги.

Также посоветовали в следующий раз искать в интернете информацию, прежде чем публиковать «мистические видео».

Некоторые отметили, что тонкости работы железной дороги знакомы далеко не каждому, поэтому не стоит строго судить очевидца.

Впрочем, добавили они, порой и без «паранормального» не обходится: «В декабре 2006 года три вагона сами по себе поехали, вот где мистика была, сплющили тормозной башмак и прокатиться решили за неделю до нового года».

Ранее томские полицейские расследовали дело о полтергейсте, которого местная епархия назвала духом зла.